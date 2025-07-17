SGK Uzmanı Erdursun uyardı: 2025 sonuna kadar başvurmayan emeklilerin maaşı yüzde 10 azalacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre yapılan hesaplamalar nedeniyle, yüksek enflasyonun görüldüğü dönemlerde emekliler büyük mağduriyetler yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl ise bu uygulama sonucunda emekli maaşlarında yüzde 30 ile 35 arasında önemli kayıplar meydana gelmişti.





