SGK Uzmanı Erdursun uyardı: 2025 sonuna kadar başvurmayan emeklilerin maaşı yüzde 10 azalacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı içerisinde emeklilik başvurusu yapmayanların, hayatı boyunca yüzde 10'a varacak oranda daha düşük emekli maaşı alacağını duyurdu.
Emekliliğe sayılı günler kalan milyonlarca vatandaş, başvurularını zamanında yapmadıkları takdirde maaşlarının önemli bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya.
2025 yılı içinde emeklilik dilekçesini teslim etmeyenler, yeni yıl ve sonrasında başvuru yaptıklarında, emekli maaşlarını hayatları boyunca yüzde 5 ila 10 arasında daha düşük alacaklar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre yapılan hesaplamalar nedeniyle, yüksek enflasyonun görüldüğü dönemlerde emekliler büyük mağduriyetler yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl ise bu uygulama sonucunda emekli maaşlarında yüzde 30 ile 35 arasında önemli kayıplar meydana gelmişti.