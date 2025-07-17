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  4. SGK Uzmanı Erdursun uyardı: 2025 sonuna kadar başvurmayan emeklilerin maaşı yüzde 10 azalacak

SGK Uzmanı Erdursun uyardı: 2025 sonuna kadar başvurmayan emeklilerin maaşı yüzde 10 azalacak

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı içerisinde emeklilik başvurusu yapmayanların, hayatı boyunca yüzde 10'a varacak oranda daha düşük emekli maaşı alacağını duyurdu.

SGK Uzmanı Erdursun uyardı: 2025 sonuna kadar başvurmayan emeklilerin maaşı yüzde 10 azalacak - Sayfa 1

Emekliliğe sayılı günler kalan milyonlarca vatandaş, başvurularını zamanında yapmadıkları takdirde maaşlarının önemli bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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SGK Uzmanı Erdursun uyardı: 2025 sonuna kadar başvurmayan emeklilerin maaşı yüzde 10 azalacak - Sayfa 2

2025 yılı içinde emeklilik dilekçesini teslim etmeyenler, yeni yıl ve sonrasında başvuru yaptıklarında, emekli maaşlarını hayatları boyunca yüzde 5 ila 10 arasında daha düşük alacaklar.

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SGK Uzmanı Erdursun uyardı: 2025 sonuna kadar başvurmayan emeklilerin maaşı yüzde 10 azalacak - Sayfa 3

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre yapılan hesaplamalar nedeniyle, yüksek enflasyonun görüldüğü dönemlerde emekliler büyük mağduriyetler yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl ise bu uygulama sonucunda emekli maaşlarında yüzde 30 ile 35 arasında önemli kayıplar meydana gelmişti.



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SGK Uzmanı Erdursun uyardı: 2025 sonuna kadar başvurmayan emeklilerin maaşı yüzde 10 azalacak - Sayfa 4

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 

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