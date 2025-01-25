SGK uzmanı hesapladı! İşte ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın maliyeti
Sosyal Güvenlik Kurumu temizlik işleri, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerini ev halkı dışındaki kişiler tarafından yapılmasını ev hizmeti işlerinden sayıyor. Maaşları ve SGK primleri ile birlikte hem yerli ve yabancı uyruklu çalışanların maliyetleri arttı. SGK uzmanı İsa Karakaş, ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın SGK maliyeti hesapladı.
Ev işlerinde çalışan, çocuk bakıcılığı yapan ya da yaşlıların bakımlarını yapan yabancı uyruklu ev çalışanlarının hem maaşları hem de SGK maliyetleri arttı.
Temizlikçi ücretleri 3 bin liraya çıktı
İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde sadece temizlik işi yapanların günlük ücretleri neredeyse 3 bin lirayı geçti.
Bakıcıların maaşları asgari ücreti geçti
Ocak 2024'te İstanbul'da ortalama 18 bin TL'yi bulan bakıcı ücretleri, yıl içinde yüzde 60 artış yaşadı. Böylece, 2024'ün Aralık ayında ortalama bakıcı ücretleri 30 bin TL'ye kadar yükseldi. Yabancı bakıcı ya da hizmetçilerin maaşları ise daha da yüksek.