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  4. SGK uzmanı hesapladı! İşte ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın maliyeti

SGK uzmanı hesapladı! İşte ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın maliyeti

Sosyal Güvenlik Kurumu temizlik işleri, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerini ev halkı dışındaki kişiler tarafından yapılmasını ev hizmeti işlerinden sayıyor. Maaşları ve SGK primleri ile birlikte hem yerli ve yabancı uyruklu çalışanların maliyetleri arttı. SGK uzmanı İsa Karakaş, ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın SGK maliyeti hesapladı.

SGK uzmanı hesapladı! İşte ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın maliyeti - Sayfa 1

Ev işlerinde çalışan, çocuk bakıcılığı yapan ya da yaşlıların bakımlarını yapan yabancı uyruklu ev çalışanlarının hem maaşları hem de SGK maliyetleri arttı. 

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SGK uzmanı hesapladı! İşte ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın maliyeti - Sayfa 2

Temizlikçi ücretleri 3 bin liraya çıktı

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde sadece temizlik işi yapanların günlük ücretleri neredeyse 3 bin lirayı geçti.  

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SGK uzmanı hesapladı! İşte ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın maliyeti - Sayfa 3

Bakıcıların maaşları asgari ücreti geçti

Ocak 2024'te İstanbul'da ortalama 18 bin TL'yi bulan bakıcı ücretleri, yıl içinde yüzde 60 artış yaşadı. Böylece, 2024'ün Aralık ayında ortalama bakıcı ücretleri 30 bin TL'ye kadar yükseldi. Yabancı bakıcı ya da hizmetçilerin maaşları ise daha da yüksek.

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SGK uzmanı hesapladı! İşte ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın maliyeti - Sayfa 4

Çalışan anne babalar hesap yapmaya başladı

Son yıllarda artan hayat pahalılığı ve satın alma gücündeki düşüşlerle birlikte pek çok kişi evde yabancı uyruklu hizmetli çalıştırmanın yerli çalışana göre maliyet hesabını yeniden yapmaya başladı.

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