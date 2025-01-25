SGK uzmanı hesapladı! İşte ev hizmetlerinde yabancı çalıştırmanın maliyeti

Bakıcıların maaşları asgari ücreti geçti

Ocak 2024'te İstanbul'da ortalama 18 bin TL'yi bulan bakıcı ücretleri, yıl içinde yüzde 60 artış yaşadı. Böylece, 2024'ün Aralık ayında ortalama bakıcı ücretleri 30 bin TL'ye kadar yükseldi. Yabancı bakıcı ya da hizmetçilerin maaşları ise daha da yüksek.