SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Hükümetin "Vergi Torba Kanunu"yla neler değişecek?

Kayıt dışılıkla mücadele hızlanacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha şimdiden özellikle kayıt dışılıkla mücadele için 2024 yılını âdeta vergide denetim yılı ilan ederek 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde denetimleri dört bir koldan yoğunlaştırdı.

Bu çerçevede hazırlanan Kanun Teklifinde; Vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, bazı istisnaların da uygulanma şeklinin değiştirilmesi Cezaların ve tahsilat etkinliğinin artırılması hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatı ile ilgili kanunlarda düzenleme yapılmaktadır.

Vergi güvenliğinin sağlanmasına hizmet eden düzenlemelerin başında, uluslararası model kuralları ile uyumlu olarak çok uluslu şirketlerde asgari kurumlar vergisi (Küresel Asgari Kurumlar Vergisi) uygulaması ve bu uygulamayla birlikte yerel asgari kurumlar vergisi düzenlemeleri yer almaktadır.