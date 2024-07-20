SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Hükümetin "Vergi Torba Kanunu"yla neler değişecek?
51 maddeden oluşan, "Vergi Torba Kanunu" olarak bilinen "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 16 Temmuz tarihinde TBMM’ye sunuldu. SGK Uzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...
SGK uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, 16 Temmuz'da TBMM'ye sunulan "Vergi Torba Kanunu" olarak bilinen "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili şu açıklamaları kaleme aldı.
Kayıt dışılıkla mücadele hızlanacak!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha şimdiden özellikle kayıt dışılıkla mücadele için 2024 yılını âdeta vergide denetim yılı ilan ederek 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde denetimleri dört bir koldan yoğunlaştırdı.
Bu çerçevede hazırlanan Kanun Teklifinde; Vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, bazı istisnaların da uygulanma şeklinin değiştirilmesi Cezaların ve tahsilat etkinliğinin artırılması hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatı ile ilgili kanunlarda düzenleme yapılmaktadır.
Vergi güvenliğinin sağlanmasına hizmet eden düzenlemelerin başında, uluslararası model kuralları ile uyumlu olarak çok uluslu şirketlerde asgari kurumlar vergisi (Küresel Asgari Kurumlar Vergisi) uygulaması ve bu uygulamayla birlikte yerel asgari kurumlar vergisi düzenlemeleri yer almaktadır.
Çok uluslu şirketlere vergi
Çok uluslu şirketlerde asgari kurumlar vergisi faaliyet gösterilen her bir ülke bazında belirlenen efektif vergi oranının %15'in altında olduğu durumda, o ülkede doğan kârlara tamamlayıcı vergi uygulanmaktadır. Bu muvacehede ülkemizde faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden bu şekilde asgari vergi alınmaması durumunda alınmayan vergi diğer ülkeler tarafından alınacaktır.
Teklifte, "Yerel ve Küresel Asgari Kurumlar Vergisi” başlıklı bölüm eklenmesi öngörülmekte, geçiş düzenlemelerinin yapıldığı ilave bir geçici madde ile birlikte yeni bir müessese ihdas edilmektedir. Böylece çok uluslu şirketlerde asgari kurumlar vergisi uygulaması mevzuatımızda yer alacaktır.
İndirim ve istisnalar mercek altına alınacak
Ülkemizde kurumlar vergisi genel oranı %25'dir. Beyan edilen kazanç üzerinden indirim ve istisna uygulamaları nedeniyle hesaplanan ve ödenen kurumlar vergisi bu oranın çok altında kalmaktadır. Bu bağlamda, beyan edilen kazanç ile matrah arasında bir bağ kurulmak suretiyle ödenmesi gereken asgari bir vergi ihdas edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, yap işlet devret modeli ile kamu özel iş birliği projeleri kapsamında yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı %30'a çıkarılmaktadır.