SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Ankara kulisi: Emekliler için taban maaş rakamını paylaştı
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı haberlerlerine çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Ankara kulislerinden edindiği dikkat çekici bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2026 Ocak zammına SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...
Kamuoyunda “Genel Sağlık Sigortası affı geliyor, devlet 3,2 milyar liralık alacağından vazgeçiyor” iddialarına açıklık getiren Karakaş, bu haberlerin yanlış yorumlandığını söyledi. Karakaş, söz konusu düzenlemenin gerçek anlamda bir af niteliği taşımadığının altını çizdi.
GSS BORÇLARI İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Karakaş, "1 Ocak 2016 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası borçları için söz konusu olan durum, 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasıdır. 31 Aralık 2025 itibarıyla bu süre tamamlanmış olacak. Bu tarihten sonra SGK’nın bu borçları talep etmesinin hukuki bir dayanağı kalmıyor.
Vatandaş zaman aşımı talebinde bulunduğu takdirde bu borçlar tahsil edilemiyor. Devlet de gereksiz icra ve takip masraflarından kaçınmak için bu borçların peşine düşmüyor" diyerek bu yaşanan durumun af değil zaman aşımı olduğunu belirtti.