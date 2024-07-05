SGK uzmanı kulisi açıkladı: Emekliye ek zam mı geliyor?

Milyonlarca emekli için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu, maaş zamlarını etkileyecek son veriyi açıkladı. Haziran enflasyonu belli oldu, memur ve emeklinin zam oranı netleşti. Veri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 25.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu.