SGK uzmanı kulisi açıkladı: Emekliye ek zam mı geliyor?
Milyonlarca emeklinin gözü zamlardayken SGK Uzmanı Dilek Ete'den dikkat çeken bir kulis geldi. Ete refah payına dikkat çekerek kulisi paylaştı.
Milyonlarca emekli için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu, maaş zamlarını etkileyecek son veriyi açıkladı. Haziran enflasyonu belli oldu, memur ve emeklinin zam oranı netleşti. Veri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 25.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu.
Hükümet kanadından refah payı olmayacağına dair sinyaller gelse de SSK ve Bağkur emeklilerini yüzde 24.73'lük zam sonrası bekleyen 'sıfır zam' tehlikesi sonrası kulisler hareketlendi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan birkaç gün içinde açıklama gelebileceğini söyledi. Ete, refah payı için de oran verdi.
6 aylık enflasyon farkı ne oldu?
Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu:
6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31