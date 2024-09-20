SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı asgari ücret, memur ve emekli maaş tahminini açıkladı
2025 yılında memur, emekli ve asgari ücretlinin maaşı ne kadar olacak? Ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur, emekli ve asgari ücret için 3 farklı rakam açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Habertürk canlı yayınında emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Erdursun'un emekli, memur ve asgari ücret zammı için tahminleri:
"IMF'nin Türkiye'ye 'Asgari ücreti yüzde 14 artırın' diye bir önerisi var. IMF, 'Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın, ona göre fiyatlar artsın. Siz de enflasyon hedefinize ulaşın. Daha yüksek oranda artış yaparsanız enflasyon hedefine ulaşamazsınız' diyor...
Türkiye'nin notunu belirleyen kredi derecelendirme kuruluşları da 'En fazla hedeflenen enflasyon oranında artış yapın' diyor...