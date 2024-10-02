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  4. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Asgari ücret, emekli, memur zammı ne kadar olacak?

SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Asgari ücret, emekli, memur zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretliler, emekliler ve memurlar 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, beklenen artışlarla ilgili tahminlerini açıkladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Asgari ücret, emekli, memur zammı ne kadar olacak? - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Tele 1 yayınında emeklilere, memurlara ve asgari ücretlilere yönelik beklenen maaş artışlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Asgari ücret, emekli, memur zammı ne kadar olacak? - Sayfa 2

Erdursun, hükümetin enflasyonla mücadele ederken emeklilere ve memurlara düşük maaş vererek, asgari ücreti mümkün olduğunca düşük tutarak talebi daraltmayı hedeflediğini söyledi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Asgari ücret, emekli, memur zammı ne kadar olacak? - Sayfa 3

Erdursun, "Hükümetin kafasında bir seyyanen artış yok" dedi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Asgari ücret, emekli, memur zammı ne kadar olacak? - Sayfa 4

2025 memur zammı ne kadar olacak?

Erdursun, ocak ayı geldiğinde memurlar için yüzde 10, memur emeklileri için de yüzde 10 artış öngörüldüğü tahmininde bulundu.

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