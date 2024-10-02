SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Asgari ücret, emekli, memur zammı ne kadar olacak?
Asgari ücretliler, emekliler ve memurlar 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, beklenen artışlarla ilgili tahminlerini açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Tele 1 yayınında emeklilere, memurlara ve asgari ücretlilere yönelik beklenen maaş artışlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.
Erdursun, hükümetin enflasyonla mücadele ederken emeklilere ve memurlara düşük maaş vererek, asgari ücreti mümkün olduğunca düşük tutarak talebi daraltmayı hedeflediğini söyledi.
Erdursun, "Hükümetin kafasında bir seyyanen artış yok" dedi.
2025 memur zammı ne kadar olacak?
Erdursun, ocak ayı geldiğinde memurlar için yüzde 10, memur emeklileri için de yüzde 10 artış öngörüldüğü tahmininde bulundu.