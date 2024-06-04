SGK Uzmanı Özgür Erdursun anlattı: İşte emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşının neden düşük olduğuyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. Erdursun, "Düşük emekli aylığı almanızın iki sebebi var" diyerek açıkladı.
Milyonlarca emekli, açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Hayat pahalılığı artarken uzun süredir tartışılan emeklilerin düşük maaşlarının kaynağı olarak 2008'de çıkarılan yasaya işaret ediliyor.
Yasa ile birlikte 2008 öncesinde güncelleme katsayısında enflasyon+büyüme oranının yüzde 100’ü dikkate alınıyordu. 2008’de yapılan değişiklikle büyümenin sadece yüzde 30’u dikkate alınmaya başlandı. Yani yüzde 70’i dikkate alınmaz duruma geldi. Ayrıca aylık bağlama oranları 1999 öncesinde
yüzde 75’in üzerine çıkabiliyordu. Daha sonra bu yüzde 65’e düşürüldü. 2008’de de yüzde 50’ye düşürüldü. Yani güncellenmiş kazancınızın yüzde 50’si size aylık olarak bağlanmaya başladı.
EMEKLİ MAAŞININ DÜŞÜK OLMASININ İKİ NEDENİ
Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür
Erdursun, "Düşük emekli aylığı almanızın iki sebebi var" dedi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Düşük emekli aylığı almanızın iki sebebi var;
1-Emekli aylığı hesaplama sisteminin 2000 ve 2008'de değişmesi
2-TÜİK'in enflasyonu