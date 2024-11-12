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  4. SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! Erdoğan'ı işaret etti

SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! Erdoğan'ı işaret etti

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam beklentisi içinde. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zammına dair öngörülerini paylaştı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! Erdoğan'ı işaret etti - Sayfa 1

Milyonlarca kişi, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret artışını merakla beklerken, zam miktarına dair çeşitli rakamlar gündemde yer almaya devam ediyor.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! Erdoğan'ı işaret etti - Sayfa 2

Asgari ücret zammı için görüşmeler aralık ayında yapılacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! Erdoğan'ı işaret etti - Sayfa 3

Aralık ayında bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla asgari ücret zammını belirleyecek. Görüşmelerin ardından 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret kamuoyuna duyurulacak.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! Erdoğan'ı işaret etti - Sayfa 4

"ASGARİ ÜCRETİN DAHA YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKMASI MÜMKÜN"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında 2025 yılı asgari ücret beklentisini paylaştı. Erdursun, asgari ücretin daha yüksek seviyelere çıkarılmasının mümkün olduğunu ancak 30 bin ile 35 bin lira arasındaki rakamların gerçekçi olmadığını belirtti.

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