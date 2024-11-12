SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! Erdoğan'ı işaret etti

"ASGARİ ÜCRETİN DAHA YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKMASI MÜMKÜN"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında 2025 yılı asgari ücret beklentisini paylaştı. Erdursun, asgari ücretin daha yüksek seviyelere çıkarılmasının mümkün olduğunu ancak 30 bin ile 35 bin lira arasındaki rakamların gerçekçi olmadığını belirtti.