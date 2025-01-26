SGK Uzmanı Özgür Erdursun' dan 1999-2008 sigortalılar için kritik uyarı! Emekliliğiniz ertelenebilir
Emeklilik planlarınızı gözden geçirmeniz için önemli bir uyarı yapıldı. Emeklilik beklentileri sarsılabilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1999-2008 arasında sigortalı olanlar için kritik açıklamalarda bulundu.
Emeklilik yaşınızın artma riski bulunuyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planı yaparken yapılan önemli bir hataya dikkat çekti. Deneyimli uzman, "Emeklilik planlarınızı gözden geçirin" diyerek emeklilik sistemi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan çalışanlar için emeklilik şartlarını paylaştı. Emeklilik hakkı kazanabilmek için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 25 yılın tamamlanması gerektiğini belirtti.
Erdursun’un açıklamasına göre, 1999-2008 arasında ilk defa sigortalı olan kadınlar ve erkekler için belirlenen emeklilik yaşları ve prim gün sayıları sırasıyla;