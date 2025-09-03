SGK Uzmanı Özgür Erdursun enflasyon farkını hesapladı: Emeklilere 2 ayda 703 TL artış geliyor

TÜİK'in Ağustos 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammına çevrildi. Resmi rakamlara göre yıllık enflasyon %32,95, aylık enflasyon ise %2,04 olarak kayda geçti. Ancak bu oranlar, özellikle emekliler nezdinde büyük bir hayal kırıklığı ve tepkiyle karşılandı.