SGK Uzmanı Özgür Erdursun enflasyon farkını hesapladı: Emeklilere 2 ayda 703 TL artış geliyor
TÜİK’in Ağustos 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli olmaya başladı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında bu verileri analiz ederek, emekli maaşlarına yansıyacak 2 aylık enflasyon farkını hesapladı.
TÜİK'in Ağustos 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammına çevrildi. Resmi rakamlara göre yıllık enflasyon %32,95, aylık enflasyon ise %2,04 olarak kayda geçti. Ancak bu oranlar, özellikle emekliler nezdinde büyük bir hayal kırıklığı ve tepkiyle karşılandı.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı YouTube yayınında bu rakamları masaya yatırarak çarpıcı hesaplamalar paylaştı.
Erdursun, emeklilerin her ay açıklanan enflasyon rakamlarına artık tepkisiz kaldığını belirterek, bir emeklinin kendisine "Artık ümit etmekten yorulduk, emekli haberi duymak istemiyoruz" dediğini aktardı.