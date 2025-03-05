SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı! Emekli maaşının 1.072 TL'si enflasyona gitti

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.