SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı! Emekli maaşının 1.072 TL'si enflasyona gitti
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında ciddi bir erime yaşadığını belirtti. Erdursun, "Son iki ayda emekli maaşlarında yapılan artışın 1.072 TL'si, enflasyon nedeniyle eridi" diyerek, yüksek enflasyonun maaş artışlarını hızla tükettiğine dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre, enflasyon bir önceki aya kıyasla yüzde 2,27 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 39,05’lik bir artış yaşandı.
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.
'İKİ AYDA YÜZDE 7,71'İ ERİDİ'
Sosyal medya hesabından enflasyon rakamları üzerinden memur ve emekli maaşında yaşanan erimeye dikkati çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi: