SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesapladı: Kıdem tazminatında 2026 zammı göründü
01 Ocak 2026 itibarıyla memur maaşlarına yapılacak zam kıdem tazminatı tavanını da doğrudan etkileyecek. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılına ilişkin kıdem tazminatı tahminlerini paylaştı. Erdursun’un hesaplamalarına göre, önümüzdeki yıl kıdem tazminatı tavanında önemli bir artış bekleniyor.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılına ilişkin kıdem tazminatı tahminlerini paylaştı.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un hesaplamalarına göre, önümüzdeki yıl kıdem tazminatı tavanında önemli bir artış söz konusu.
Buna göre; 2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak belirlenirken, 2026 yılında bu rakamın yaklaşık 64.500 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
