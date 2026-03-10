SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek açıkladı: Emekli maaşlarına "seyyanen zam" iddiası

Erdursun, emekli maaşlarının düzeltilmesi sürecinin giderek karmaşık bir hal aldığını belirterek, "Emekli maaşlarının düzeltilmesi yönünde bir talep var. Ancak işler o kadar karıştı ki… Kök maaş uygulaması devam ediyor ve aylık bağlanma oranları düşürüldü," ifadelerini kullandı.