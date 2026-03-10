SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek açıkladı: Emekli maaşlarına "seyyanen zam" iddiası
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarıyla ilgili merak edilen konulara yönelik kritik açıklamalarda bulundu. Erdursun, özellikle intibak ve seyyanen zam ihtimallerine değinirken, “Emekli maaşlarına seyyanen zam gelecek mi? Hükümet Temmuz 2026’ye kadar bir düzenleme yapabilir mi?” sorularına yanıt verdi.
Erdursun, emekli maaşlarının düzeltilmesi sürecinin giderek karmaşık bir hal aldığını belirterek, "Emekli maaşlarının düzeltilmesi yönünde bir talep var. Ancak işler o kadar karıştı ki… Kök maaş uygulaması devam ediyor ve aylık bağlanma oranları düşürüldü," ifadelerini kullandı.
Muhalefet milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde, bağlanma oranlarının yeniden yükseltilmesinin kolay olmadığını belirtti.