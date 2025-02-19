SGK Uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte 1261 gün kuralına dikkat! Büyük kayıp yaşanabilir

Erdursun’un verdiği örneğe göre, 1978 doğumlu ve 01.03.1997’de SSK’lı olarak çalışmaya başlayan bir erkek sigortalı, son 1261 prim gününü SSK kapsamında tamamladıysa ve toplamda 5825 prim günü bulunuyorsa, herhangi bir yaş şartı olmaksızın SSK’dan emeklilik hakkı elde edebiliyor.