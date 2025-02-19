SGK Uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte 1261 gün kuralına dikkat! Büyük kayıp yaşanabilir
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, prim reformu kapsamında emeklilik için gerekli gün sayısının 7200'e düşürülmesine rağmen, maaş hesaplamasında kritik öneme sahip 1261 gün kuralının değişmediğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.
Esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK’lı çalışanlarla eşitlenerek 7200’e düşürülmesinin ardından, maaş hesaplamasında kritik rol oynayan 1261 gün kuralında da önemli bir düzenleme yapıldı.
Emekli aylıkları, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye dönük 7 yıllık prim ödeme süresine göre belirleniyor. Bu kapsamda, son 7 yıl içinde fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim günü, emekli maaşını doğrudan etkileyen temel kriterlerden biri haline geldi.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabında emeklilikte 1261 gün kuralının önemine dikkat çekerek çeşitli örnekler paylaştı.