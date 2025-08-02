SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan asgari ücret tahmini! 'En iyi ihtimal' diyerek rakam verdi
Temmuz ayında emekli ve memurların ikinci 6 ay için zamlı maaşı belli olunca milyonlarca asgari ücretli çalışanda ara zam beklentisi doğmuştu. Ancak bu zam gerçekleşmedi. Gözler Ocak ayına çevrilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı için yapılacak asgari ücrete zammına ilişkin bir rakam verdi.
Sözcü Televizyonu'nda canlı yayına katılan Özgür Erdursun, geçim sıkıntısı altında ezilen asgari ücretlilerin merak ettiği zam konusunda bir tahminde bulundu.
22 bin 104 TL'lik asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca işçi, Ocak 2026’da enflasyon oranında mı yoksa bir düzeltme yapılarak mı bir zam düzenlemesi yapılacağını merak ediyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamasını hatırlatarak çalışan kesimin çok büyük beklentilere girmemelerini önerdi.