SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan en düşük emekli maaşı açıklaması: İşte öne çıkan rakam
Emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, temmuz ayında yapılacak artış en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. Bununla beraber SGK uzmanı Özgür Erdursun ise en düşük emekli maaşına ilişkin rakam verdi.
TÜİK’in mart ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammı için ilk hesaplamalar netleşmeye başladı.
Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak gerçekleşmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin şimdiden oluşan zam oranı yaklaşık yüzde 10,4 seviyesine ulaştı.
Gözler şimdi temmuz ayında açıklanacak diğer enflasyon verilerine çevrilirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Kesin oran, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.