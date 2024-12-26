SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan ‘ihbar ediyorum’ çıkışı! "Yüzde 43 zam yapacaklar…"
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın üst üste yaptığı fiyatlama uyarılarını eleştirerek yılbaşından sonra yapılacak zammı açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hakkında açıklamalarda bulunurken, dikkat çekici bir iddiada da bulundu.
Erdursun, Halk TV’de yaptığı açıklamada, "Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı şimdiden açıklıyorum. Memurlara yüzde 12, memur emeklilerine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17 zam yapılacak. Bu oranlar, refah payı da dahil edilerek yüzde 25'e ulaşacak" dedi.
Özgür Erdursun, "Asgari ücreti sürekli tartıştıkça yoksulluk daha da artar. Konuşmamız gereken asgari ücret değil, ortalama ücret olmalıydı. Eğer bu şekilde devam edersek, 10 yıl içinde Türkiye'deki çalışanların yüzde 96'sı asgari ücretle geçinmek zorunda kalacak" dedi.