SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan ‘ihbar ediyorum’ çıkışı! "Yüzde 43 zam yapacaklar…"

Erdursun, Halk TV’de yaptığı açıklamada, "Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı şimdiden açıklıyorum. Memurlara yüzde 12, memur emeklilerine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17 zam yapılacak. Bu oranlar, refah payı da dahil edilerek yüzde 25'e ulaşacak" dedi.