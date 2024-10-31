SGK uzmanlarından kritik uyarı: Ceza yememek için 15 günlük süreyi kaçırmayın!

Filik, istenilen belgelerin çeşitli nedenlerle geç geldiğini hatırlatarak, şu uyarıyı yaptı: "Bu durumla sıklıkla karşılaşıyoruz. Gerçek durumu anlatan birtakım nedenlerle elimizde incelemeyle ilgili bir zaman aşımı yoksa öteleyebiliyoruz. İbraz kayıtları inceleme için son derece önemli. Dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Şu anda elektronik olarak tebligat gönderiyoruz, ancak bazen fiziki olarak da gönderdiğimiz oluyor.