SGK uzmanlarından kritik uyarı: Ceza yememek için 15 günlük süreyi kaçırmayın!
SGK yetkilileri, işverenlere sosyal güvenlik, denetim ve para cezalarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında çok önemli uyarılarda bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 No'lu Grup Başkanlığı Başmüfettişi Koray Filik, işyerlerinin incelenme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
Filik, incelemelerin sahada ve işverenin işyeri kayıt ve belgeleri üzerinden yapıldığını belirterek, sürecin işyerine ait defter, kayıt belgelerinin incelenmesi ve kayıt inceleme tutanağıyla resmiyet kazandığını ifade etti. Filik, işin niteliğine göre talep edilen belgelerin değişebileceğini ve kayıt belgelerinin işverenin kendisi, vekili veya yetkilendirilmiş bir kişi tarafından ibraz edilmesi gerektiğini vurguladı.
İncelenmesi istenen belgelerin yasal olarak 15 gün içinde sunulması gerektiğini belirten Filik, bu sürenin tebligatın teslimini izleyen günden itibaren başladığını ve son günün resmi tatile denk gelmesi durumunda ibraz işleminin ilk iş günü yapılabileceğini de sözlerine ekledi.
Filik, istenilen belgelerin çeşitli nedenlerle geç geldiğini hatırlatarak, şu uyarıyı yaptı: "Bu durumla sıklıkla karşılaşıyoruz. Gerçek durumu anlatan birtakım nedenlerle elimizde incelemeyle ilgili bir zaman aşımı yoksa öteleyebiliyoruz. İbraz kayıtları inceleme için son derece önemli. Dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Şu anda elektronik olarak tebligat gönderiyoruz, ancak bazen fiziki olarak da gönderdiğimiz oluyor.