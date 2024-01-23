SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ek zam yapıldı (Yüzde 49,25 zamlı maaşlar ne zaman yatacak) Son dakika haberi… Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 42,6 olarak açıklanan maaş zam oranı artırıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri memur emeklileri gibi yüzde 49,25 zam alacak. Peki SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? Zamlı maaşların ne zaman yatacağı da kesinleşti.

Ocak ayında enflasyonun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin bir fikir oluşmaya başladı. Altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenmişti. 1 | 11

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin ise zam oranı yüzde 37,57’de kalmıştı. Emekliler arasında oluşan yaklaşık 12 puanlık fark kamuoyunda beklentilerin oluşmasına yol açtı. Milyonlarca emekli eşit zam talebinde bulundu. 2 | 11

Ekonomi yönetimi Bütçe olanakları çerçevesinde bir çalışma yürüttü ve bu çalışma Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 5 puanlık artışla yüzde 42,6 zam yapılacağını duyurdu. 3 | 11