SGK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuzdan bu yana bekliyor: Ek zamda öncelik bu başlıkta! Bu yıl toplu sözleşme kaynaklı memur emeklileriyle işçi emeklilerinin aldığı zam oranlarındaki farkın yaklaşık 12 puan olması düzenleme beklentisi oluşturdu. Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler için bir düzenleme mutlaka yapılacak. Maaşı 7500-10 bin lira arasında olanlarla bunların üzerinde maaş alanların durumu ise şimdilik netlik kazanmamış durumda.

Hüseyin GÖKÇE- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin tüketici enflasyonunu yüzde 37.5 olarak açıklamasının ardından, yasa gereği SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları da otomatikman bu oranda artırıldı. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme kaynaklı olarak yüzde 49.25 oldu. 1 | 6

Geçmiş yıllarda gerçekleşen enflasyon ile toplu sözleşmede verilen zamlar birbirine yakın olduğu için, memur maaşlarına yapılan artışla işçi emeklilerine yapılan artış arasında tartışma yaratan bir fark oluşmuyordu. Hatta geçen yıl Temmuz ayında SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 19.77 enflasyon farkı almış, memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 17.55’te kalmıştı. 2 | 6

Ardından en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran kanun düzenlemesiyle birlikte, tüm emekli gruplarının artış oranı da yüzde 25’te eşitlenmişti. Ancak bu yıl toplu sözleşme kaynaklı memur emeklileriyle işçi emeklilerinin aldığı zam oranlarındaki farkın yaklaşık 12 puan olması, bu alanda yeni bir düzenleme ihtiyacını zorunlu hale getirdi. Her ne kadar “düzenlemeyi zorunlu hale getirdi” desek de kağıt üzerinde baktığınızda, teknik olarak böyle bir zorunluluk yok. Yani an itibarıyla kanunlarda ne yazıyorsa, maaşlar o oranda artırıldı. 3 | 6