SGK'dan çok önemli uyarı: İşçiyi 1 gün sigortasız çalıştırana en az 40 bin lira ceza

BİR GÜN BİLE SİGORTASIZ ÇALIŞTIRANA AYLIK EN AZ 40 BİN TL CEZA

Hazırladığı bilgilendirme kapsamında, kayıtdışı işçi istihdam ettiği tespit edilen işverenlerin yüksek idari para cezaları ile karşılaşacağını vurgulayan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.