SGK'dan çok önemli uyarı: İşçiyi 1 gün sigortasız çalıştırana en az 40 bin lira ceza
Kayıtdışılığın ve yabancı işçilerin yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik uyarıda bulunan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını hatırlattı.
SGK tarafından kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörler, küçük ölçekli işletmeler ile yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörlere yönelik bilgilendirme faaliyeti başladı.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre önümüzdeki süreçte, kayıtdışı istihdamla mücadelenin geniş katılımlı bir iletişim ağı üzerinden aktarılması, SGK’nın tüm taşra teşkilatının yanı sıra yerel medyanın da süreçte görev alması planlanıyor.
BİR GÜN BİLE SİGORTASIZ ÇALIŞTIRANA AYLIK EN AZ 40 BİN TL CEZA
Hazırladığı bilgilendirme kapsamında, kayıtdışı işçi istihdam ettiği tespit edilen işverenlerin yüksek idari para cezaları ile karşılaşacağını vurgulayan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.
SGK, “Bildirilmeyen bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir” uyarısında bulundu.