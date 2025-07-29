SGK’dan emeklilere kritik uyarı! Tebligat gönderilecek: Binlerce kişinin emekli maaşı tehlikede

Yapılan incelemelerde, sahte sigortalılık ve eksik primle emeklilik gibi yollarla usulsüz işlem yaptığı belirlenen kişilerin emekli maaşlarının iptal edilmesi yönünde işlem başlatıldı. SGK, bu kişilerin maaşlarını durdururken, yersiz alınan tüm ödemelerin yasal faiziyle geri isteneceğini de bildirdi