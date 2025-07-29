SGK’dan emeklilere kritik uyarı! Tebligat gönderilecek: Binlerce kişinin emekli maaşı tehlikede
SGK, usulsüz prim ödemesi ve sahte sigortalılık şüphesiyle binlerce emeklinin maaşını iptal etmeye hazırlanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yılın ilk aylarında başlattığı kapsamlı denetimlerin ilk aşamasını tamamladı. Bu denetimlerde, son 5 yıla ait prim ödemeleri ve sigortalılık işlemleri detaylı şekilde incelendi. Usulsüzlük şüphesi tespit edilen durumlarla ilgili kişilere ise resmi tebligatlar gönderildi.
SGK, Ağustos ayı itibarıyla emekli maaşı kesilecek binlerce kişiye resmi tebligat göndermeye hazırlanıyor. Gönderilecek tebligatlarda maaş kesintisinin nedenlerine yer verilecek ve varsa itiraz süreci hakkında bilgilendirme yapılacak.
Yapılan incelemelerde, sahte sigortalılık ve eksik primle emeklilik gibi yollarla usulsüz işlem yaptığı belirlenen kişilerin emekli maaşlarının iptal edilmesi yönünde işlem başlatıldı. SGK, bu kişilerin maaşlarını durdururken, yersiz alınan tüm ödemelerin yasal faiziyle geri isteneceğini de bildirdi