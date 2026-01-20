SGK’dan erken emeklilik düzenlemesi: Yıpranma Payı kapsamı genişletildi! İşte dahil edilen meslekler

PRİME EKLENİYOR

Ağır ve riskli işlerde çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Uygulama, prim gününe ilave süre ekliyor ve biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlıyor. Yıpranma payı olan mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor.