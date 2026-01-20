SGK’dan erken emeklilik düzenlemesi: Yıpranma Payı kapsamı genişletildi! İşte dahil edilen meslekler
EYT sonrası erken emeklilik yolunu arayanlar için önemli bir fırsat kapısı açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5 yıla kadar erken emeklilik imkânı sağlayan Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarına yenilerini ekledi. Bu meslekte çalışanlar artık erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. İşte SGK'nın aradığı şartlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma koşulları ağır ve riskli olan meslek grupları için uyguladığı ve çalışanlara erken emeklilik imkânı sunan Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ), halk arasındaki adıyla "Yıpranma Payı" kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti.
Düzenlemeyle, mevcut meslek gruplarına ek olarak çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.
Yıpranma payı madenciler, polisler ve askerlerle anılan bu hak, artık sağlık çalışanlarından gazetecilere, itfaiyecilerden ağır sanayi işçilerine kadar pek çok sektörü kapsıyor.
PRİME EKLENİYOR
Ağır ve riskli işlerde çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Uygulama, prim gününe ilave süre ekliyor ve biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlıyor. Yıpranma payı olan mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor.