SGK'dan evlenen çiftlere destek... SGK Uzmanı Karakaş açıkladı: Çeyiz yardımı kimlere veriliyor?
Türkiye'de küresel nüfus trendlerine paralel olarak doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı artıyor. Bu demografik değişime karşı hükümet, 2023'ü "Aile Yılı" ilan ederek evlilikleri teşvik ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kapsamda yeni evlenen çiftlere çeyiz yardımı sağlıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, SGK'nın sunduğu çeyiz yardımına ilişkin detayları paylaştı.
Türkiye'de ve dünya genelinde son yıllarda evlenme oranları düşerken boşanma sayılarında artış gözlemleniyor. TÜİK verileri, ülkemizde doğum oranlarının ve genç nüfusun giderek azaldığını ortaya koyuyor. Bu demografik eğilimlere karşı devlet, evliliği teşvik edici politikalar uyguluyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut yasal düzenlemeler kapsamında SGK'nın evlenen çiftlere sağladığı maddi destekleri açıkladı. Karakaş, "SGK'dan evlilik yardımı alabilmek için sigortalı olarak belirli bir prim ödeme süresini tamamlamış olmak gerekiyor" dedi. Yardımdan yararlanmak isteyenlerin evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapması ve gerekli belgeleri ibraz etmesi gerektiğini belirtti.
Çeyiz yardımı nedir?
Halk arasında “Çeyiz yardımı” olarak bilinen evlenme yardımının sadece kız çocuklarına verilip erkek çocuklarına verilmediğini belirten Karakaş, bu ödeneğin, SSK’dan ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir ve aylığının iki yıllık (24 aylık) tutarı olarak SGK tarafından ödendiğini söyledi.