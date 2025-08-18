SGK'dan evlenen çiftlere destek... SGK Uzmanı Karakaş açıkladı: Çeyiz yardımı kimlere veriliyor?

Çeyiz yardımı nedir?

Halk arasında “Çeyiz yardımı” olarak bilinen evlenme yardımının sadece kız çocuklarına verilip erkek çocuklarına verilmediğini belirten Karakaş, bu ödeneğin, SSK’dan ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir ve aylığının iki yıllık (24 aylık) tutarı olarak SGK tarafından ödendiğini söyledi.