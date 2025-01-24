Uzun süredir uygulamada! Artık erkekler de alabiliyor: Peki erkekler dul maaşını nasıl alır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçti. Artık erkekler de dul maaşı alabiliyor. Peki erkekler dul maaşını nasıl alır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla dul maaşı uygulamasını genişletti.
Daha önce yalnızca kadınlara verilen bu hak, artık eşini kaybeden ve şartları karşılayan erkeklere de tanınacak. Bu düzenleme, ekonomik sıkıntı çeken erkekler için önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.
Yeni düzenlemeye göre, dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartı karşılayan bireyler, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın SGK’ya başvurabiliyor.