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  4. Uzun süredir uygulamada! Artık erkekler de alabiliyor: Peki erkekler dul maaşını nasıl alır?

Uzun süredir uygulamada! Artık erkekler de alabiliyor: Peki erkekler dul maaşını nasıl alır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçti. Artık erkekler de dul maaşı alabiliyor. Peki erkekler dul maaşını nasıl alır?

Uzun süredir uygulamada! Artık erkekler de alabiliyor: Peki erkekler dul maaşını nasıl alır? - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla dul maaşı uygulamasını genişletti.

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Uzun süredir uygulamada! Artık erkekler de alabiliyor: Peki erkekler dul maaşını nasıl alır? - Sayfa 2

Daha önce yalnızca kadınlara verilen bu hak, artık eşini kaybeden ve şartları karşılayan erkeklere de tanınacak. Bu düzenleme, ekonomik sıkıntı çeken erkekler için önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.

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Uzun süredir uygulamada! Artık erkekler de alabiliyor: Peki erkekler dul maaşını nasıl alır? - Sayfa 3

Yeni düzenlemeye göre, dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartı karşılayan bireyler, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın SGK’ya başvurabiliyor.

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Uzun süredir uygulamada! Artık erkekler de alabiliyor: Peki erkekler dul maaşını nasıl alır? - Sayfa 4

Ancak ek sosyal haklardan yararlanmak isteyenler için belirli yaş kriterleri devreye girebilir. Başvuru sürecinde, vefat eden eşin sigorta türü ve prim gün sayısı detaylı bir şekilde inceleniyor.

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