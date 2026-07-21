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  4. SGK'dan milyonları ilgilendiren erken emeklilik uyarısı: Kritik şartı açıkladı

SGK'dan milyonları ilgilendiren erken emeklilik uyarısı: Kritik şartı açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik beklentisi içinde olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren malullük aylığına ilişkin önemli bir uyarı yayımladı.

SGK'dan milyonları ilgilendiren erken emeklilik uyarısı: Kritik şartı açıkladı - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malul aylığı başvurularına ilişkin önemli bir bilgilendirmede bulundu. Kurumun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Sağlık Kurulu tarafından sigortalılık başlangıcından önce malul olduğu tespit edilen kişilere malullük aylığı bağlanmasının mümkün olmadığı hatırlatıldı.

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SGK'dan milyonları ilgilendiren erken emeklilik uyarısı: Kritik şartı açıkladı - Sayfa 2

Buna göre, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan ve 3.600 ile 3.960 gün arasında değişen prim günü şartını sağlayan kişiler, yaşlılık sigortası kapsamında emeklilik hakkı kazanabiliyor.

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SGK'dan milyonları ilgilendiren erken emeklilik uyarısı: Kritik şartı açıkladı - Sayfa 3

MALULEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR;?

Malulen emeklilik imkanından yararlanabilmek için temel şart, çalışma gücünün en az yüzde 60'ının sigortalı olduktan sonra kaybedilmiş olması. Bununla birlikte sigortalının en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1.800 prim günü şartını tamamlaması gerekiyor.

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SGK'dan milyonları ilgilendiren erken emeklilik uyarısı: Kritik şartı açıkladı - Sayfa 4

Ancak başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan kişilerde 10 yıllık sigortalılık süresi aranmıyor. Bu sayede sigortalılık döneminde iş kaybı yaşayanlar çok daha az prim günüyle ve yaş beklemeden erken emekli olabiliyor.

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