SGK'dan milyonları ilgilendiren erken emeklilik uyarısı: Kritik şartı açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik beklentisi içinde olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren malullük aylığına ilişkin önemli bir uyarı yayımladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malul aylığı başvurularına ilişkin önemli bir bilgilendirmede bulundu. Kurumun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Sağlık Kurulu tarafından sigortalılık başlangıcından önce malul olduğu tespit edilen kişilere malullük aylığı bağlanmasının mümkün olmadığı hatırlatıldı.
Buna göre, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan ve 3.600 ile 3.960 gün arasında değişen prim günü şartını sağlayan kişiler, yaşlılık sigortası kapsamında emeklilik hakkı kazanabiliyor.
MALULEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR;?
Malulen emeklilik imkanından yararlanabilmek için temel şart, çalışma gücünün en az yüzde 60'ının sigortalı olduktan sonra kaybedilmiş olması. Bununla birlikte sigortalının en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1.800 prim günü şartını tamamlaması gerekiyor.