  4. SGK’lı 1995, 1997, 1998 ve 2008 girişliler için erken emeklilik müjdesi: 5 yıl avantajlı emeklilik

Uzun zamandır tartışılan sosyal güvenlik reformu, Türkiye’de milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan etkileyecek. Yapılması planlanan düzenleme kapsamında özellikle küçük esnaf ve çiftçilerin prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e indirilecek ve SSK prim gün sayısıyla eşitlenecek. İşte detaylar...

Türkiye’de milyonlarca çalışan, erken emeklilikle ilgili yapılacak yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. Gelmesi planlanan bu değişiklikle emeklilik koşulları büyük ölçüde yenilenecek. Düzenlemeye göre Bağ-Kur prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e düşürülecek ve SSK ile eşitlenecek. Böylece Bağ-Kur’lu vatandaşlar, yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olma imkanına sahip olacak.

Erken emeklilikten kimler yararlanabilecek?

EYT hangi çalışanları kapsıyor ve 3.600 ya da 4.500 gün primle emeklilik mümkün mü? Erken emeklilik düzenlemesi ne zaman hayata geçecek? İşte tüm detaylar...

Yeni düzenlemenin kapsamı, sadece 2000 öncesi değil, 2008 sonrasında sigorta girişi olan Bağ-Kur’luları da ilgilendiriyor.

Normal şartlarda bu gruptaki sigortalılar 9.000 prim günüyle emekli olabiliyordu. Ancak düzenleme sonrası, 2000-2008 arası girişi olanlar dahil, tüm Bağ-Kur’lular için prim şartı 7.200 güne düşecek.

