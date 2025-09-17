SGK’lı 1995, 1997, 1998 ve 2008 girişliler için erken emeklilik müjdesi: 5 yıl avantajlı emeklilik

Türkiye’de milyonlarca çalışan, erken emeklilikle ilgili yapılacak yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. Gelmesi planlanan bu değişiklikle emeklilik koşulları büyük ölçüde yenilenecek. Düzenlemeye göre Bağ-Kur prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e düşürülecek ve SSK ile eşitlenecek. Böylece Bağ-Kur’lu vatandaşlar, yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olma imkanına sahip olacak.