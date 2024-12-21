  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Show'da et, gıda ve temizlik ürünlerinde maksimum indirimler (SON TARİH 2 OCAK)

Show'da et, gıda ve temizlik ürünlerinde maksimum indirimler (SON TARİH 2 OCAK)

Show'da et, tavuk, tüm gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinde 2 Ocak'a kadar geçerli maksimum indirim fırsatı. İşte, indirimli ürünler...

Show'da et, gıda ve temizlik ürünlerinde maksimum indirimler (SON TARİH 2 OCAK) - Sayfa 1

DANA ANTRİKOT KG

Fiyat: 646 TL

1 | 36
Show'da et, gıda ve temizlik ürünlerinde maksimum indirimler (SON TARİH 2 OCAK) - Sayfa 2

DANA SOTE KG

Fiyat: 429 TL

2 | 36
Show'da et, gıda ve temizlik ürünlerinde maksimum indirimler (SON TARİH 2 OCAK) - Sayfa 3

DANA JULYEN KG

Fiyat: 429 TL

3 | 36
Show'da et, gıda ve temizlik ürünlerinde maksimum indirimler (SON TARİH 2 OCAK) - Sayfa 4

DANA TAS KEBAP KG

Fiyat: 429 TL

4 | 36