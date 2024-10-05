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  4. Show’da salçada ve birçok üründe indirim fırsatı! Son tarih 10 Ekim

Show’da salçada ve birçok üründe indirim fırsatı! Son tarih 10 Ekim

Show; salçadan tereyağına, tuvalet kağıdından tıraş bıçağına birçok üründe yüzde 50’ye varan indirim sunuyor. Son tarih ise 10 Ekim. İşte, Show indirimli ürünler…

Show’da salçada ve birçok üründe indirim fırsatı! Son tarih 10 Ekim - Sayfa 1

TAMEK DOMATES SALÇASI 700 GRAM CAM KAVANOZ

RAF FİYATI: 52,99 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 34,50 TL (%34 İndirim)

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Show’da salçada ve birçok üründe indirim fırsatı! Son tarih 10 Ekim - Sayfa 2

SÜTAŞ YAYIK TEREYAĞI 225 GRAM

RAF FİYATI: 109 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 79,50 TL (%27 İndirim)

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Show’da salçada ve birçok üründe indirim fırsatı! Son tarih 10 Ekim - Sayfa 3

EKİCİ LOKUM KIVAMLI BEYAZ PEYNİR (KG)

RAF FİYATI: 249 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 199 TL (%20 İndirim)

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Show’da salçada ve birçok üründe indirim fırsatı! Son tarih 10 Ekim - Sayfa 4

PAPİA PLATINIUM 16'LI  KATLI TUVALET KAĞIDI

RAF FİYATI: 179 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 116,50 TL (%35 İndirim)

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