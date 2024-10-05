Show’da salçada ve birçok üründe indirim fırsatı! Son tarih 10 Ekim
Show; salçadan tereyağına, tuvalet kağıdından tıraş bıçağına birçok üründe yüzde 50’ye varan indirim sunuyor. Son tarih ise 10 Ekim. İşte, Show indirimli ürünler…
TAMEK DOMATES SALÇASI 700 GRAM CAM KAVANOZ
RAF FİYATI: 52,99 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 34,50 TL (%34 İndirim)
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SÜTAŞ YAYIK TEREYAĞI 225 GRAM
RAF FİYATI: 109 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 79,50 TL (%27 İndirim)
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EKİCİ LOKUM KIVAMLI BEYAZ PEYNİR (KG)
RAF FİYATI: 249 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 199 TL (%20 İndirim)
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PAPİA PLATINIUM 16'LI KATLI TUVALET KAĞIDI
RAF FİYATI: 179 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 116,50 TL (%35 İndirim)
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