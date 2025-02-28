Show'da seçili gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatı (SHOW SON İNDİRİM TARİHİ 6 MART)
Show'da seçili gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatı (SHOW SON İNDİRİM TARİHİ 6 MART)
Show’da yağdan yumurtaya, çaydan Türk kahvesine, kağıt havludan, tuvalet kağıdına,bulaşık deterjanından çamaşır deterjanına kadar birçok seçili üründe 6 Mart tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Show sarı etiketli indirimli ürünler…
SIRMA MISIR YAĞI 5 LT
Fiyat: 299,90 TL
1 | 17
TAMEK DOMATES SALÇASI 830 gr
Fiyat: 32,50 TL
2 | 17
SÜTAŞ %2.5 YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 37,50 TL
3 | 17
TAHSİLDAROĞLU KLASİK BEYAZ PEYNİR KG
Fiyat: 289 TL
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