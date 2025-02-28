  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Show'da seçili gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatı (SHOW SON İNDİRİM TARİHİ 6 MART)

Show'da seçili gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatı (SHOW SON İNDİRİM TARİHİ 6 MART)

Show’da yağdan yumurtaya, çaydan Türk kahvesine, kağıt havludan, tuvalet kağıdına,bulaşık deterjanından çamaşır deterjanına kadar birçok seçili üründe 6 Mart tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Show sarı etiketli indirimli ürünler…

Show'da seçili gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatı (SHOW SON İNDİRİM TARİHİ 6 MART) - Sayfa 1

SIRMA MISIR YAĞI 5 LT

Fiyat: 299,90 TL

1 | 17
Show'da seçili gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatı (SHOW SON İNDİRİM TARİHİ 6 MART) - Sayfa 2

TAMEK DOMATES SALÇASI 830 gr

Fiyat: 32,50 TL

2 | 17
Show'da seçili gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatı (SHOW SON İNDİRİM TARİHİ 6 MART) - Sayfa 3

SÜTAŞ %2.5 YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 37,50 TL

3 | 17
Show'da seçili gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatı (SHOW SON İNDİRİM TARİHİ 6 MART) - Sayfa 4

TAHSİLDAROĞLU KLASİK BEYAZ PEYNİR KG

Fiyat: 289 TL

4 | 17