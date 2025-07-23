Sıcaklar bastırdı klima ve vantilatör fiyatları uçtu! İşte marka marka klima ve vantilatör fiyatları
Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkiliyor. Termometreler 50 derecenin üzerine çıktı. Kavurucu sıcakların yaşandığı pek çok bölgede sokağa çıkmayın uyarıları yapılırken ev ve iş yerlerinde oturmak bile dayanılmaz hale geldi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle klima ve vantilatör fiyatları da uçtu. İşte marka marka klima ve vantilatör fiyatları…
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları pek çok bölgeyi etkiliyor. Afrika sıcaklıklarının Türkiye’ye etkisi termometreleri 50 derecenin üzerinde çıkardı.
1 | 12
Fiyatlar uçtu
Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kavurucu sıcaklar nedeniyle klima ve vantilatör fiyatları da yükseldi.
İşte marka marka klima ve vantilatör fiyatları:
2 | 12