Sıfır araç alacaklar dikkat! En uygun fiyatlı sıfır otomobiller listesinde zirve değişti...
Sıfır otomobil almak isteyenler için ağustos ayı içerisindeki sıfır araç kampanyalarını takip ediyor. 25 markanın en ucuz sıfır otomobil modelleri ve fiyatları belli oldu. İşte 1 milyon TL'nin altında satışa sunulan fiyat-performans araçlar....
Otomobil sahibi olmak isteyenler, en uygun sıfır araç fiyatlarını merak ediyor.
25 markanın ağustos ayı en ucuz sıfır araç fiyatlarını içeren listeye göre bazı markalar fiyatlarını güncellerken, bazıları ise fiyatlarını sabit tuttu.
En uygun fiyatlı sıfır araçlar listesinde zirve değişti
Sabah'ta yer alan habere göre, ağustos ayı itibarıyla en uygun sıfır araç fiyatları listesi güncellendi.
Daha önce listenin zirvesinde yer alan KIA, liderliği devrederken, Türkiye’nin en ucuz sıfır aracı HYUNDAI i10 oldu.
Listenin devamında ise CITROEN C3 ve FIAT Egea modelleri yer aldı.