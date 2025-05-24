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Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Sıfır faizli kredi veren bankalar listesi her ay güncelleniyor. 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla bazı bankalar, sıfır faizli kredi kampanyaları başlattı. İşte mayıs ayına özel faizsiz kredi veren bankaların listesi...

Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? - Sayfa 1

2025 mayıs ayı sonlarında faizsiz kredi veren bankalar güncellenmeye başladı. Her ay nakit ihtiyacı olan yeni müşterilere özel faizsiz kredi veren bankalar, belli koşulları karşılamaları karşılığında 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullandırıyor.

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Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? - Sayfa 2

Peki, hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 4 bankadan 75.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı...

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Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? - Sayfa 3

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankalarda faizsiz kredi tutarları 75 bin liraya kadar yükseldi. NTV'de yer alan habere göre 4 banka 0 faizli kredi oranlarını 75 bin lira seviyesine çıkardı.

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Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? - Sayfa 4

İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi...

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