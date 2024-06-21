Sıfır faizli kredilerde rakamlar yenilendi: İşte güncel kampanyalar...
Bankalar, sıfır faizli kredi kampanyalarında güncelleme yaparak faizsiz kredi ve nakit avans tutarlarını 30.000 TL'ye kadar yükseltti. Yeni kampanyalar kapsamında aylık 1.666 TL taksitle geri ödeme seçenekleri sunuluyor. İşte bankaların vatandaşa verdiği güncel sıfır faizli kredi rakamları...
Güncel sıfır faizsiz kredi rakamlar, acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Güncellenmiş kampanyalarda kredi tutarı 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor ve aylık 1.666 TL taksitlerle geri ödeme imkanı sağlanıyor.
Bu kampanyalar kapsamında faiz oranı sıfır olarak belirlenmiş durumda, yani alınan krediye ek bir faiz uygulanmıyor.
Söz konusu kampanyalar, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve faiz maliyeti olmadan borçlanmak isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor. Yenilenen şartlarla birlikte, bankaların sunduğu bu sıfır faizli kredi ve nakit avans fırsatları büyük ilgi görüyor.
Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.
İşte 8 bankadan sıfır faizli kredi kampanyasında detaylar...
AKBANK
10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı %0 faizle kullanma imkanı sunuluyor.Kampanya 31 Mayıs- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.