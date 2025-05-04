Sıfır otomobil fiyatları mayıs ayında güncellendi: En düşük fiyat ne kadar oldu? İşte zam oranları!
Mayıs ayına zamlarla giren yeni otomobil fiyatları belli oldu. 16 markanın 330 modeli arasında en ucuzunun fiyatı 1.2 milyon lira olurken, diğer markaların da sıfır araçları için zam açıklaması bekleniyor. Uzmanlar ise zammın tek nedeninin döviz kurundaki artış olmadığını işaret ediyor.
Enflasyon ve döviz kurundaki artışın en sert vurduğu sektörlerden biri de otomotiv sektörü oldu. Mayıs ayına yeni fiyatlarla giren 16 otomobil markası, ortalama yüzde 6 ile yüzde 2 arasında fiyat artırırken, uzmanlar henüz zam açıklamayan firmalardan da yakın zamanda açıklama beklediklerini bildirdi.
Sıfır araçta modeline göre değişen zam oranının, 330 modelde yüzde 10’lara varan artışlar yaşadığı iki modelde ise fiyatın yüzde 16 ve yüzde 11 artış kaydettiği belirtildi. En düşük aracın fiyatı 1.2 milyon liraya yükselirken, 22 modelde de 1 milyon liranın üzerinde fiyat farkı görüldü.
ZAM KUR ARTIŞININ ÜSTÜNDE
Döviz kurunun yükselişinin işaret eden otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, kurda geçen ay yüzde 1.6’lık bir artış olduğunu ama markaların yaptığı zam oranlarının bunun çok üstünde olduğunu vurguladı.
Yalçın, bu verinin, fiyat artışının sadece döviz kuruyla ilgili olmadığını gösterdiğini anlattı.