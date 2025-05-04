Sıfır otomobil fiyatları mayıs ayında güncellendi: En düşük fiyat ne kadar oldu? İşte zam oranları!

ZAM KUR ARTIŞININ ÜSTÜNDE

Döviz kurunun yükselişinin işaret eden otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, kurda geçen ay yüzde 1.6’lık bir artış olduğunu ama markaların yaptığı zam oranlarının bunun çok üstünde olduğunu vurguladı.

Yalçın, bu verinin, fiyat artışının sadece döviz kuruyla ilgili olmadığını gösterdiğini anlattı.