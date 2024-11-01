Sıfır zam riski: Kök maaş bilmecesi nasıl çözülecek? En düşük emekli maaşı artacak mı?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, “Orta Vadeli Plan’da (OVP) yer alan yüzde 41,5’lik enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,46 oranında zam almaları söz konusu olacak” dedi. Bu durumda kök maaşı 12 bin 500 liranın altında kalan emekliler sıfır zam riskiyle karşı karşıya... Peki kök maaş bilmecesi nasıl çözülecek? En düşük emekli maaşı artacak mı?
Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıldaki zam oranları, ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından netleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak.
TÜİK’in açıkladığı 3 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 olarak kaydedildi. 3 aylık toplam enflasyon ise 8,93 olarak kayıtlara geçti.
Yıl sonu enflasyon tahminleri çerçevesinde emeklilerin ne kadar zam alacağını değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şu tahminlerde bulundu:
“Yüzde 41,5’lik enflasyona göre 6 aylık enflasyon farkını hesapladığımız zaman yüzde 13,46 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Hükûmetin Orta Vadeli Program'da öngörmüş olduğu enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin önümüzdeki yıl yüzde 13,46 oranında zam almaları söz konusu olacak.