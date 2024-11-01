Sıfır zam riski: Kök maaş bilmecesi nasıl çözülecek? En düşük emekli maaşı artacak mı?

“Yüzde 41,5’lik enflasyona göre 6 aylık enflasyon farkını hesapladığımız zaman yüzde 13,46 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Hükûmetin Orta Vadeli Program'da öngörmüş olduğu enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin önümüzdeki yıl yüzde 13,46 oranında zam almaları söz konusu olacak.