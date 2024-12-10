Sigorta başlangıcı 1989-2012 arası olanlar dikkat! Erken emeklilik şartları belli oldu

1989-2012 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, emeklilik yaşlarını yeniden değerlendirme fırsatına sahip. Bu dönemde sigortalı olanlar, özellikle 49-58 yaş arasında emekli olmayı sağlayacak avantajlardan yararlanabiliyor. 50 yaş altındaki pek çok çalışan için ise SSK giriş tarihine göre yapılan düzenlemeler, erken emeklilik yolunu açıyor.