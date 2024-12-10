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  4. Sigorta başlangıcı 1989-2012 arası olanlar dikkat! Erken emeklilik şartları belli oldu

Sigorta başlangıcı 1989-2012 arası olanlar dikkat! Erken emeklilik şartları belli oldu

SGK, çalışanları yakından ilgilendiren bir dizi yeni düzenlemeyi devreye aldı. Bu adımlar, özellikle erken emeklilik hayali kuranlar için önemli avantajlar sağlıyor.

Sigorta başlangıcı 1989-2012 arası olanlar dikkat! Erken emeklilik şartları belli oldu - Sayfa 1

SGK’nın sunduğu haklar arasında askerlik borçlanması, kısmi emeklilik ve malulen emeklilik gibi fırsatlar bulunurken, bazı özel koşullar emeklilik yaşını düşürmede önemli rol oynayabiliyor. Peki, SGK’nın sağladığı erken emeklilik seçenekleri neler? İşte ayrıntılar…

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Sigorta başlangıcı 1989-2012 arası olanlar dikkat! Erken emeklilik şartları belli oldu - Sayfa 2

1989-2012 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, emeklilik yaşlarını yeniden değerlendirme fırsatına sahip. Bu dönemde sigortalı olanlar, özellikle 49-58 yaş arasında emekli olmayı sağlayacak avantajlardan yararlanabiliyor. 50 yaş altındaki pek çok çalışan için ise SSK giriş tarihine göre yapılan düzenlemeler, erken emeklilik yolunu açıyor.

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Sigorta başlangıcı 1989-2012 arası olanlar dikkat! Erken emeklilik şartları belli oldu - Sayfa 3

SGK tarafından sunulan bazı düzenlemeler, çalışanların emeklilik sürecini hızlandırabiliyor ve bu düzenlemeler emeklilik yaşını esnetiyor. Peki, hangi durumlar emeklilik yaşını değiştirebilir?

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Sigorta başlangıcı 1989-2012 arası olanlar dikkat! Erken emeklilik şartları belli oldu - Sayfa 4

PEKİ EMEKLİLİK YAŞINI DEĞİŞTİREN DURUMLAR NELER?

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