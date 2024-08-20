Sigorta sektöründeki ödemeler rekor seviyeye ulaştı

Sağlık ve hastalık branşında da hasar ödemeleri yüzde 126.2 artışla 31.8 milyar TL'ye yükselirken, teknik kâr yüzde 46 artışla 7.3 milyar TL oldu. Kredi (alacak) sigortasındaki hasar ödemeleri ise yüzde 270 artarak 137.8 milyon TL'ye ulaştı.