Silivri'de çiftçilik yapan ikiz kardeşler 5 bin dönümlük tarlayı ekiyor

Genç çiftçi, yaptıkları işin ağır olduğunu anlatarak, "Bu işler bahçe işlerinden çok ayrı. Özellikle gençler arasında çiftçilik gitgide daha az tercih edilen bir meslek haline geldi. Önceden hepimizin dedeleri çiftçiydi ama sonra kiminin dedesi, babası 'Çocuğuma bu işi yaptırmam.' diye düşündü. Kimi de kendi yapmak istemedi." yorumunda bulundu.

Esen, adının 'Toprak' olmasını manidar bulduğunu dile getirerek, "Daha küçüklükten kaderim belli olmuş. Subaylık hayalim vardı, babam vefat edince rafa kaldırdım. Şimdi ise hayallerim çiftçilik üzerine." dedi.

"Ziraat okumayı ve ömrümü bu mesleğe vermeyi düşünüyorum"

Başar Esen de liseyi bitirdikten sonra çiftçilikle uğraşmaya başladığını belirterek, "Seneye üniversiteye hazırlanıp ziraat okumayı ve ömrümü bu mesleğe vermeyi düşünüyorum. Herkes kendi bildiği işi yapmalı. Küçüklüğümüzden beri ziraat yapıyoruz, burada işin işçiliğini öğrendik, okulunu okuyunca bitki koruma kısmını en ince detayına kadar öğreneceğim. Bu işi en usta şekilde yapabiliyorum diyebileceğim." ifadelerini kullandı.