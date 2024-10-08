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Şirket satışı yüzlerce çalışanını milyoner yaptı! Hisseleri 1 milyon dolar değer kazandı

Yazılım şirketi AppDynamics’in satışı çalışanların hayatını değiştirdi. Şirketin kurucusu Jyoti Bansal’ın aldığı karar 400 çalışanını milyoner yaptı. Hisseler en az 1 milyon dolar değer kazandı. Personel aldığı hisselerle 5 milyon dolardan fazla kazanç elde etti.

Şirket satışı yüzlerce çalışanını milyoner yaptı! Hisseleri 1 milyon dolar değer kazandı - Sayfa 1

ABD’de yazılım şirketi AppDynamics’in satışı çalışanlarını milyoner yaptı. Şirketin kurucusu Jyoti Bansal, 2017'de şirketini Cisco'ya 3,7 milyar dolara satması çalışanların hayatını değiştirdi.

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Şirket satışı yüzlerce çalışanını milyoner yaptı! Hisseleri 1 milyon dolar değer kazandı - Sayfa 2

Ya çok zengin olacaktı ya da çalışanlarıyla zengin olacaktı 

CNBC’nin haberine göre, AppDynamics, halka açılmak üzereyken, Cisco devreye girdi ve şirketi 3,7 milyar dolara satın almayı teklif etti.

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Şirket satışı yüzlerce çalışanını milyoner yaptı! Hisseleri 1 milyon dolar değer kazandı - Sayfa 3

Girişimin kurucusu ve başkanı olarak Bansal, her durumda zengin olacaktı. Ancak yalnızca iki seçeneğinden biri, birçok çalışanı için aynı garantiyi veriyordu.

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Şirket satışı yüzlerce çalışanını milyoner yaptı! Hisseleri 1 milyon dolar değer kazandı - Sayfa 4

Çalışanlarının hisseleri en az 1 milyon dolar değer kazandı

Bansal'ın teklifi kabul etmesiyle birlikte, yaklaşık 400 AppDynamics çalışanının sahip olduğu şirket hisseleri en az 1 milyon dolar değer kazandı. Bansal'ın bir sözcüsü, "5 milyon dolardan fazla kazanan birçok çalışanımız vardı. Bunlar hayatı değiştiren sonuçlar" dedi.

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