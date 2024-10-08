Şirket satışı yüzlerce çalışanını milyoner yaptı! Hisseleri 1 milyon dolar değer kazandı
Yazılım şirketi AppDynamics’in satışı çalışanların hayatını değiştirdi. Şirketin kurucusu Jyoti Bansal’ın aldığı karar 400 çalışanını milyoner yaptı. Hisseler en az 1 milyon dolar değer kazandı. Personel aldığı hisselerle 5 milyon dolardan fazla kazanç elde etti.
ABD’de yazılım şirketi AppDynamics’in satışı çalışanlarını milyoner yaptı. Şirketin kurucusu Jyoti Bansal, 2017'de şirketini Cisco'ya 3,7 milyar dolara satması çalışanların hayatını değiştirdi.
Ya çok zengin olacaktı ya da çalışanlarıyla zengin olacaktı
CNBC’nin haberine göre, AppDynamics, halka açılmak üzereyken, Cisco devreye girdi ve şirketi 3,7 milyar dolara satın almayı teklif etti.
Girişimin kurucusu ve başkanı olarak Bansal, her durumda zengin olacaktı. Ancak yalnızca iki seçeneğinden biri, birçok çalışanı için aynı garantiyi veriyordu.
Çalışanlarının hisseleri en az 1 milyon dolar değer kazandı
Bansal'ın teklifi kabul etmesiyle birlikte, yaklaşık 400 AppDynamics çalışanının sahip olduğu şirket hisseleri en az 1 milyon dolar değer kazandı. Bansal'ın bir sözcüsü, "5 milyon dolardan fazla kazanan birçok çalışanımız vardı. Bunlar hayatı değiştiren sonuçlar" dedi.