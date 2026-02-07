Şirketlerin finansal sağlığını ölçen kritik gösterge: Alacak devir hızı

Alacak devir hızı nedir?

Alacak devir hızı, bir şirketin satışlarını ne kadar hızlı tahsil ettiğini gösteren finansal bir göstergedir. Bu oran, işletmenin alacaklarını nakde çevirme süresini ortaya koyar ve likidite durumunun anlaşılmasına yardımcı olur. Yüksek bir değer, firmanın tahsilat süreçlerini etkin şekilde yürüttüğünü gösterirken, düşük değerler nakit akışında aksaklık olabileceğini işaret eder. Alacak devir hızı, yöneticilerin finansal strateji geliştirmesi için temel bir referans noktasıdır. Ayrıca yatırımcılar ve finans kuruluşları, şirketin kredi değerliliğini değerlendirirken bu göstergeden faydalanır. Düzenli takip edilen devir hızı, şirketin nakit yönetimini optimize etmesine de yardımcı olur.