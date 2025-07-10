Şirketlerin yatırım iştahını belirleyen faktör: Tobin'in q teorisi

Q > 1 (Birden büyük) ise ne olur?

Eğer bir şirketin piyasa değeri, varlıklarını yeniden inşa etme maliyetinden daha yüksekse, bu durum piyasanın o şirketi gelecekte daha fazla değer yaratacak potansiyele sahip olarak gördüğünü gösterir. Yatırımcılar, şirketin mevcut varlıklarından elde edilecek getirinin, bu varlıkları yeniden kurmanın maliyetinden daha fazla olacağına inanır. Bu durum, şirketleri yeni yatırımlara, kapasite artırımına ve genişlemeye teşvik eder. Son dönemde yapay zeka ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki şirketlerin yüksek q oranlarına sahip olması, bu alanlara olan güçlü piyasa güvenini yansıtmaktadır.