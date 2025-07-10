Şirketlerin yatırım iştahını belirleyen faktör: Tobin'in q teorisi
Tobin'in q teorisi, şirketlerin piyasa değerinin ardındaki gerçek dinamiği anlamak için önemli bir anahtar sunuyor. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi James Tobin tarafından geliştirilen bu teori, bir şirketin borsadaki değeri ile varlıklarını sıfırdan kurma maliyeti arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Özellikle son dönemde artan şirket birleşme ve satın almalarında ve yeni yatırım kararlarında bu oranın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Peki, Tobin’in q teorisi nedir? Detaylar haberimizde…
Q oranı ne anlatıyor?
Tobin'in q oranı, basitçe bir şirketin piyasa değerinin (hisse senedi ve borçlar dahil) varlıklarının yerine koyma maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, piyasanın belirli bir şirketi veya sektörü nasıl algıladığını gösteren güçlü bir barometredir:
Q > 1 (Birden büyük) ise ne olur?
Eğer bir şirketin piyasa değeri, varlıklarını yeniden inşa etme maliyetinden daha yüksekse, bu durum piyasanın o şirketi gelecekte daha fazla değer yaratacak potansiyele sahip olarak gördüğünü gösterir. Yatırımcılar, şirketin mevcut varlıklarından elde edilecek getirinin, bu varlıkları yeniden kurmanın maliyetinden daha fazla olacağına inanır. Bu durum, şirketleri yeni yatırımlara, kapasite artırımına ve genişlemeye teşvik eder. Son dönemde yapay zeka ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki şirketlerin yüksek q oranlarına sahip olması, bu alanlara olan güçlü piyasa güvenini yansıtmaktadır.
Q < 1 (Birden küçük) ise ne olur?
Şirketin piyasa değeri, varlıklarını yenileme maliyetinden düşükse, piyasa şirketi verimsiz veya değerinin altında olarak algılıyor olabilir. Bu durumda, yeni yatırım yapmak yerine mevcut varlıkların satılması veya daha verimli kullanılması daha mantıklı hale gelebilir. Geleneksel üretim sektörlerindeki bazı firmaların düşük q oranları, pazarın bu alanlarda aşırı kapasite veya düşük büyüme beklentileri taşıdığını işaret edebilir.