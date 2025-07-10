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Şirketlerin yatırım iştahını belirleyen faktör: Tobin'in q teorisi

Tobin'in q teorisi, şirketlerin piyasa değerinin ardındaki gerçek dinamiği anlamak için önemli bir anahtar sunuyor. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi James Tobin tarafından geliştirilen bu teori, bir şirketin borsadaki değeri ile varlıklarını sıfırdan kurma maliyeti arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Özellikle son dönemde artan şirket birleşme ve satın almalarında ve yeni yatırım kararlarında bu oranın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Peki, Tobin’in q teorisi nedir? Detaylar haberimizde…

Şirketlerin yatırım iştahını belirleyen faktör: Tobin'in q teorisi - Sayfa 1

Q oranı ne anlatıyor?

Tobin'in q oranı, basitçe bir şirketin piyasa değerinin (hisse senedi ve borçlar dahil) varlıklarının yerine koyma maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, piyasanın belirli bir şirketi veya sektörü nasıl algıladığını gösteren güçlü bir barometredir:

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Şirketlerin yatırım iştahını belirleyen faktör: Tobin'in q teorisi - Sayfa 2

Q > 1 (Birden büyük) ise ne olur?

 Eğer bir şirketin piyasa değeri, varlıklarını yeniden inşa etme maliyetinden daha yüksekse, bu durum piyasanın o şirketi gelecekte daha fazla değer yaratacak potansiyele sahip olarak gördüğünü gösterir. Yatırımcılar, şirketin mevcut varlıklarından elde edilecek getirinin, bu varlıkları yeniden kurmanın maliyetinden daha fazla olacağına inanır. Bu durum, şirketleri yeni yatırımlara, kapasite artırımına ve genişlemeye teşvik eder. Son dönemde yapay zeka ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki şirketlerin yüksek q oranlarına sahip olması, bu alanlara olan güçlü piyasa güvenini yansıtmaktadır.

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Şirketlerin yatırım iştahını belirleyen faktör: Tobin'in q teorisi - Sayfa 3

Q < 1 (Birden küçük) ise ne olur?

 Şirketin piyasa değeri, varlıklarını yenileme maliyetinden düşükse, piyasa şirketi verimsiz veya değerinin altında olarak algılıyor olabilir. Bu durumda, yeni yatırım yapmak yerine mevcut varlıkların satılması veya daha verimli kullanılması daha mantıklı hale gelebilir. Geleneksel üretim sektörlerindeki bazı firmaların düşük q oranları, pazarın bu alanlarda aşırı kapasite veya düşük büyüme beklentileri taşıdığını işaret edebilir.

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Şirketlerin yatırım iştahını belirleyen faktör: Tobin'in q teorisi - Sayfa 4

Q ≈ 1 (Bire yakın) ise ne olur?

Piyasa değeri ile varlıkları yenileme maliyetinin birbirine yakın olması, şirketin varlıklarının tam da maliyetleri kadar değerli görüldüğü anlamına gelir. Bu, genellikle bir denge durumu olarak kabul edilir.

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