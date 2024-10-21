Sırrı şimdi çözüldü! Yakıt tüketimini yarı yarıya düşürecek formül araç sahiplerini sevindirdi

Aynı zamanda performans kadar yakıt tüketimini de artırabilir. Aracınıza uygun olmayan ve niteliksiz yakıt, çok daha fazla tüketime sebebiyet verir. Dolayısıyla siz de cebinizden çok daha fazla para vermiş olursunuz. Bu noktada 44 yıldır serviste ustalık yapan Gündoğmuş'un sözlerine kulak vermekte fayda var.