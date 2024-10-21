Sırrı şimdi çözüldü! Yakıt tüketimini yarı yarıya düşürecek formül araç sahiplerini sevindirdi
Benzin ve motorin fiyatlarının giderek yükselmesi araç sahiplerini kara kara düşündürmeye devam ediyor.
Milyonlarca araç sahibi, akaryakıt fiyatlarından ne şekilde tasarruf yapılabileceğini araştırıyor. Zor gibi görünse de esasında yakıt tüketimini azaltmanın yolları bulunuyor.
44 yıldır serviste ustalık yapan Halil Gündoğmuş, otomobil sahiplerini sevindiren yakıt tasarrufu yapmanın yollarını ilk kez açıkladı. Bu tüyoları uygulayanların akaryakıt için ceplerinden çok daha az para çıkıyor.
İlk olarak kesinlikle yakıt aldığınız benzin istasyonun aracınıza uygun değerler taşıdığından emin olmanız gerekmektedir. Benzinin nitelikleri istasyonlara göre farklılık taşıyabilir, bu da aracının performansını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir.
Aynı zamanda performans kadar yakıt tüketimini de artırabilir. Aracınıza uygun olmayan ve niteliksiz yakıt, çok daha fazla tüketime sebebiyet verir. Dolayısıyla siz de cebinizden çok daha fazla para vermiş olursunuz. Bu noktada 44 yıldır serviste ustalık yapan Gündoğmuş'un sözlerine kulak vermekte fayda var.