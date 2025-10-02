SISE için 7 aracı kurumdan fiyat tahmini; 1 lotu bile olan kara geçiyor.
Borsanın önemli şirketlerinden Şişecam (SISE) cam için 7 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.
Son günlerde Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. Endeks, küresel piyasalardan gelen sinyallerle birlikte yatırımcıların yön bulmakta zorlandığı bir ortamda işlem görüyor.
Bankacılık hisseleri alımların öncüsü olurken, sanayi hisselerinde kâr satışları öne çıkıyor. Yatırımcıların özellikle faiz ve enflasyon verilerine odaklandığı gözlemleniyor.
Yabancı yatırımcıların ilgisinin artması işlem hacmini destekliyor. Günlük yükselişlere rağmen zaman zaman sert satışlar tabloya yansıyor.