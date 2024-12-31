Site aidatları cep yakıyor! Nasıl itiraz edebilir, kiracılar hangi masrafları ödemek zorunda değil?
Birçok site yönetimi aidatlara 2025 yılı için yüzde 90 ile yüzde 120 arasında zam yaptı. İstanbul'da 45 bin TL aidat ödeyen bile var. Vatandaşların, fahiş artışa karşı mahkemeye itiraz etme hakları bulunuyor.
ürkiye'de 30 milyona yakın vatandaşı yakından ilgilendiren site aidatları, yeni yılda da cep yakacak. Asgari ücrettin yüzde 30 artırılmasına rağmen birçok sitede aidatlara yüzde 90 ila 120 arasında zam yapıldı.
İstanbul'da şehrin merkezinde 100 metrekare evde ortalama aidat 4 bin lirayı aşmış durumda. En düşük aidat rakamı 800 TL ile Çatalca, Silivri gibi şehrin gelişim çeperlerinde. Lüks sitelerde ise 40-45 bin liraya kadar çıktı.
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, zam oranında asgari ücret artışının belirleyici olacağını belirterek, şunları söyledi:
"Aidat artışı sitenin büyüklüğüne, ortak alan çeşitliliğine, istihdam edinilen personel sayısına, varsa bütçedeki borç ve alacaklara göre değişiyor. Personel giderleri bütçenin yüzde 70'i, bunun yanında diğer giderlerde de enflasyon kaynaklı artışları düşünürsek 2025 aidat zammı için 'asgari ücret artış oranı+yüzde 10 ile 15' beklenebilir. Buda yaklaşık yüzde 40-45 oranına tekabül eder. Ancak gelen ihbarlara göre zam oranları yüzde 90'a kadar çıktı. Derneğimiz Türkiye genelinde bu sorunla mücadele edecek.
VATANDAŞIN İTİRAZ HAKKI VAR
Site yönetimi, aidat artışını genel kurulda yapacakları bütçeye göre belirliyor. Kurul, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanıyor ve oy çokluğuyla zam oranına karar veriyor. Genel kurula katılsın ya da katılmasın tüm malikler alınan zam kararına itiraz edebilir. Kurul toplantısına katılan ancak karşı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve genel kurul davetiyesi eline ulaşmayanlar da altı ay içinde sulh hukuk mahkemesine iptal davası açabilir.
Hukukçular, usulsüzlük varsa dava yoluna gidilmesini öneriyor. Usulsüzlük yapıldığını düşünmeyip, artış oranına itiraz etmek için de vatandaşların olağanüstü genel kurul talebinde bulunma hakkı var. 1/3 malik bir araya gelip, yapılabilecek tasarruf tedbirlerini değerlendirebilir.