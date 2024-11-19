Şok'ta tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjanlarda indirim! (ŞOK SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Şok'ta tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjanlarda indirim! (ŞOK SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Şok'tan; Familia Natural tuvalet kağıdı ve kağıt havlu, Confort kağıt havlu, Perwoll sıvı deterjan, Pril ve Fairy bulaşık deterjanı, Finish Ultimate bulaşık makinesi tabletinde büyük indirim. İşte, söz konusu ürünlere ait indirimli fiyatlar...
FAMILIA NATURAL KAĞIT HAVLU 16'LI
İndirimli fiyatı: 155 TL
1 | 8
FAMILIA NATURAL TUVALET KAĞIDI 40'LI
İndirimli fiyatı: 299 TL
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CONFORT KAĞIT HAVLU 6'LI
İndirimli fiyatı: 49,50 TL
3 | 8
PERWOLL SIVI DETERJAN RENKLİLER 2.7 LT
İndirimli fiyatı: 155 TL
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