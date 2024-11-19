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  4. Şok'ta tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjanlarda indirim! (ŞOK SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

Şok'ta tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjanlarda indirim! (ŞOK SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

Şok'tan; Familia Natural tuvalet kağıdı ve kağıt havlu, Confort kağıt havlu, Perwoll sıvı deterjan, Pril ve Fairy bulaşık deterjanı, Finish Ultimate bulaşık makinesi tabletinde büyük indirim. İşte, söz konusu ürünlere ait indirimli fiyatlar...

Şok'ta tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjanlarda indirim! (ŞOK SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

FAMILIA NATURAL KAĞIT HAVLU 16'LI

İndirimli fiyatı: 155 TL

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Şok'ta tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjanlarda indirim! (ŞOK SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

FAMILIA NATURAL TUVALET KAĞIDI 40'LI

İndirimli fiyatı: 299 TL

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Şok'ta tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjanlarda indirim! (ŞOK SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

CONFORT KAĞIT HAVLU 6'LI

İndirimli fiyatı: 49,50 TL

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Şok'ta tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjanlarda indirim! (ŞOK SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

PERWOLL SIVI DETERJAN RENKLİLER 2.7 LT

İndirimli fiyatı: 155 TL

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