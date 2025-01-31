ŞOK'a yarın buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi geliyor! (ŞOK 1-4 Şubat 2025 ELEKTRONİK ÜRÜNLER)
Şok 1-4 Şubat kataloğu yayımlandı. Şok'ta 1-4 Şubat tarihleri arasında buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve birçok elektronik ürün satılacak. İşte, Şok'ta 1 Şubat itibarıyla geçerli olacak indirimli elektronik ürünler...
ALTUS Al-375 NE BUZDOLABI
Fiyat: 19,999 TL
Ürün özellikleri
- Toplam hacim: 455 LT
- Tatil modu
- Hızlı soğutma
- Eco modu
- Derinlik: 70,5 cm
- Genişlik: 70 cm
- Yükseklik: 185 cm
FINLUX 9000BTU A++ DUVAR TİPİ KLİMA
Fiyat: 22,999TL
FINLUX 12000BTU A++ DUVAR TİPİ KLİMA
Fiyat: 24,999 TL
FINLUX 24000BTU A++ DUVAR TİPİ KLİMA
Fiyat: 39,999TL
Klimaların özellikleri
- Klima türü: Split (Duvar türü)
- A++ enerji sınıfı
- Sleep mood (Uyku modu) fonksiyonu
- Ses seviyesi: 43 dB
HOOVER H3W 10KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 15,499 TL
Ürün özellikleri
- AB yeni enerji sınıfı: E
- Sıkma verimi enerji sınıfı: B
- Maksimum ses gücü değeri: 79 dB(A)
- 100 devir için enerji tüketimi: 90 kWh
- Yıkama kapasitesi: 10 kg
- Yükseklik: 85 cm
- Genişlik: 60 cm
NURTAŞ INOX KIRMIZI/ROSE/GOLD MAT SİYAH GÖVDE ÇAYCI
Cam demlik çaycı fiyatı: 1749 TL
Çelik demlik çaycı fiyatı: 1699 TL
Ürün özellikleri
- 200 Watt
- 304 paslanmaz çelik gövde ve demlik haznesi
- 304 paslanmaz çelik demlik süzgeci
- 1.7 kapasiteli su ısıtıcı hazne
- 1.2 L çay demleme kapasiteli demlik
-Susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı cam
- 360 derece dönebilme
- Ortak kapak ile kettle olarak kullanabilme
- Kablosuz kullanım
-Renkli ikaz ışıkları