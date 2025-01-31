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  4. ŞOK'a yarın buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi geliyor! (ŞOK 1-4 Şubat 2025 ELEKTRONİK ÜRÜNLER)

ŞOK'a yarın buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi geliyor! (ŞOK 1-4 Şubat 2025 ELEKTRONİK ÜRÜNLER)

Şok 1-4 Şubat kataloğu yayımlandı. Şok'ta 1-4 Şubat tarihleri arasında buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve birçok elektronik ürün satılacak. İşte, Şok'ta 1 Şubat itibarıyla geçerli olacak indirimli elektronik ürünler...

ŞOK'a yarın buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi geliyor! (ŞOK 1-4 Şubat 2025 ELEKTRONİK ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ALTUS Al-375 NE BUZDOLABI

Fiyat: 19,999 TL

Ürün özellikleri

- Toplam hacim: 455 LT

- Tatil modu

- Hızlı soğutma

- Eco modu

- Derinlik: 70,5 cm

- Genişlik: 70 cm

- Yükseklik: 185 cm

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ŞOK'a yarın buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi geliyor! (ŞOK 1-4 Şubat 2025 ELEKTRONİK ÜRÜNLER) - Sayfa 2

FINLUX 9000BTU A++ DUVAR TİPİ KLİMA

Fiyat: 22,999TL

FINLUX 12000BTU A++ DUVAR TİPİ KLİMA

Fiyat: 24,999 TL

FINLUX 24000BTU A++ DUVAR TİPİ KLİMA

Fiyat: 39,999TL

Klimaların özellikleri

- Klima türü: Split (Duvar türü)

-  A++ enerji sınıfı

- Sleep mood (Uyku modu) fonksiyonu

- Ses seviyesi: 43 dB

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ŞOK'a yarın buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi geliyor! (ŞOK 1-4 Şubat 2025 ELEKTRONİK ÜRÜNLER) - Sayfa 3

HOOVER H3W 10KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 15,499 TL

Ürün özellikleri

-  AB yeni enerji sınıfı: E

- Sıkma verimi enerji sınıfı: B

- Maksimum ses gücü değeri: 79 dB(A)

- 100 devir için enerji tüketimi: 90 kWh

- Yıkama kapasitesi: 10 kg

- Yükseklik: 85 cm

- Genişlik: 60 cm

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ŞOK'a yarın buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi geliyor! (ŞOK 1-4 Şubat 2025 ELEKTRONİK ÜRÜNLER) - Sayfa 4

NURTAŞ INOX KIRMIZI/ROSE/GOLD MAT SİYAH GÖVDE ÇAYCI

Cam demlik çaycı fiyatı: 1749 TL

Çelik demlik çaycı fiyatı: 1699 TL

Ürün özellikleri

-  200 Watt

- 304 paslanmaz çelik gövde ve demlik haznesi

- 304 paslanmaz çelik demlik süzgeci

- 1.7 kapasiteli su ısıtıcı hazne

- 1.2 L çay demleme kapasiteli demlik

-Susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi

- Yüksek ısıya dayanıklı cam

- 360 derece dönebilme

- Ortak kapak ile kettle olarak kullanabilme

- Kablosuz kullanım

-Renkli ikaz ışıkları

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