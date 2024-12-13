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Şok'ta yağ, çay, kaşar peyniri ve deterjanlarda dev indirim fırsatı (ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)

Şok’ta ayçiçek yağından çaya, kaşar peynirinden deterjan çeşitlerine kadar birçok üründe geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Şok indirimli ürünler…

Şok'ta yağ, çay, kaşar peyniri ve deterjanlarda dev indirim fırsatı (ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

EVİN AYÇİÇEK YAĞI  (PET ŞİŞE) 5 LT

Fiyat: 289 TL

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Şok'ta yağ, çay, kaşar peyniri ve deterjanlarda dev indirim fırsatı (ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

BECEL KASE MARGARİN 500 GR

Fiyat: 56 TL

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Şok'ta yağ, çay, kaşar peyniri ve deterjanlarda dev indirim fırsatı (ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

LIPTON EARL GREY 500 GR

Fiyat: 99 TL

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Şok'ta yağ, çay, kaşar peyniri ve deterjanlarda dev indirim fırsatı (ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

İÇİM KAŞAR PEYNİRİ 700 GR

Fiyat: 189 TL

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