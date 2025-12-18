Son 1 ayda en çok iş ilişkisi açıklayan 10 hisse belli oldu; Listenin zirvesi kimseyi şaşırtmadı

Borsa İstanbul’da son bir aylık dönemde peş peşe yeni iş anlaşmaları duyuran şirketler öne çıkarken, yapılan KAP açıklamalarının hisse fiyatlarına nasıl yansıdığı ve getirilerde ne ölçüde karşılık bulduğu mercek altına alındı.