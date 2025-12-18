  1. Ekonomim
Son 1 ayda en çok iş ilişkisi açıklayan 10 hisse belli oldu; Listenin zirvesi kimseyi şaşırtmadı

Son 1 ayda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) en fazla yeni iş ilişkisi açıklayan şirketler dikkat çekerken, bu şirketlerin borsadaki getiri performansları da yatırımcıların yakın takibine girdi.

Borsa İstanbul’da son bir aylık dönemde peş peşe yeni iş anlaşmaları duyuran şirketler öne çıkarken, yapılan KAP açıklamalarının hisse fiyatlarına nasıl yansıdığı ve getirilerde ne ölçüde karşılık bulduğu mercek altına alındı.

10. ORGE: ₺0.8mn (%1,19)

9. FRIGO: ₺0.9mr (%17,43)

8. BRLSM: ₺1.2mr (%4,77)

